Rodrigo Mussi está evoluindo bem e vai passar por nova cirurgia na perna, diz boletim médico

As notícias são positivas para Rodrigo Mussi, ex-"BBB 22". Em um novo boletim médico, divulgado, nesta quarta-feira (6), o irmão do ex-brother, Diego, afirmou que Rodrigo está “evoluindo em seu quadro de saúde”, mas “continua agitado". O brother, mais uma vez, abriu os olhos e apertou a mão da família”.

Na nota, também foi informado que Rodrigo Mussi passará por uma nova cirurgia na perna na próxima quinta-feira (7). A família do ex-BBB 22 segue confiante em sua recuperação.

Entenda o caso

Rodrigo Mussi sofreu um acidente, na madrugada do dia 31 de março, quando estava na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O ex-BBB 22 estava sem cinto de segurança e teria tombado para fora do veículo. Na ocasião, a vítima teve traumatismo craniano e fraturas pelo corpo. Já o motorista do aplicativo, que dirigia o veículo, não se feriu. O condutor confirmou ter cochilado no volante.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)