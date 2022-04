Polícia chama motorista do ex-BBB Rodrigo para novo depoimento, diz colunista

Nesta terça-feira, 05, Kaique Reis, motorista parceiro da 99 que se envolveu no acidente deixando o ex-BBB Rodrigo Mussi em estado grave, deve prestar novo depoimento na 51ª Delegacia de Polícia (Butantã) para esclarecer as contradições do depoimento original. Horário de início e tempo da corrida não batem.

As informações sobre as contradições foram noticiadas pelo colunista Leo Dias, que teve acesso ao boletim de ocorrência registrado na delegacia após o acidente na última quinta-feira (14/3). Há contradições quanto ao tempo de duração de corrida. No documento, o motorista informa que a corrida teria começado às 1h30, mas o acidente ocorreu somente por volta das 4h. Ainda segundo a versão do motorista, a corrida teria durado três horas, sendo que o trajeto, mesmo em horário de pico, duraria cerca de 30 minutos.

O fato de que o ex-BBB foi admitido no hospital como desconhecido por não ter sido reconhecido pelo motorista também é uma contradição, já que os motoristas parceiros da 99 têm acesso ao nome dos clientes pelo aplicativo do serviço.

Ainda segundo o colunista, o fato do celular de Rodrigo não ter sido encontrado pela perícia policial também gerou incômodo sem seus familiares, pois o aparelho estava com o motorista, que não atendeu as ligações dos parentes de Mussi no dia do acidente.