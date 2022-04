Astróloga revela quem irá ganhar o BBB 22 e se Rodrigo Mussi irá se recuperar de acidente; confira

Após a astróloga Mônica Buonfiglio analisar o Mapa Astral da 22ª edição do BBB e ressaltar que algum dos participantes iria sofrer algum acidente, provavelmente machucando a cabeça, no programa da Ana Maria Braga antes mesmo do reality começar, a apresentadora resolveu convidar novamente a profissional nesta segunda-feira (04/04) para revelar o que a astrologia diz sobre a saúde de Rodrigo Mussi, que sofreu um acidente de carro na madrugada da última quinta-feira (31). O ex-BBB sofreu traumatismo craniano, fraturas pelo corpo e atualmente tem uma melhora significativa no quadro.

Segundo as previsões de Mônica, Rodrigo irá se recuperar bem do acidente, mas ficará com algum 'talho' na perna. Para a astróloga, a recuperação do participante é um milagre e sua vida irá mudar radicalmente depois do acidente, com ele recebendo muitos convites de trabalhos. Sobre o grande vitorioso do programa, Mônica não deu nomes, mas afirmou que provavelmente será uma mulher e, conforme a numerologia, seria um ator ou atriz. "O mapa do BBB desse ano é de uma mulher, espero que vença o melhor", comentou.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)