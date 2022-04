Resumo BBB: Eliminação, paredão falso e manipulação marcam a noite de domingo (03/04)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, domingo (03/04), um dia cheio de tensões após a eliminação da berlinda surpresa de domingo do BBB 22. O dia também foi marcado pela formação do famoso paredão falso e a dinâmica de manipulação que o escolhido do público terá direito. Veja o que aconteceu.

VEJA MAIS

Eslovênia é a 11ª eliminada do BBB 22

Eslovênia é a nova eliminada. (Foto: Gshow)

Sem muita novidade para o público, Eslovênia foi a nova eliminada da casa do BBB 22 após encarar um paredão com os amigos Douglas Silva e Paulo André. A miss foi indicada pelo líder Gustavo durante a formação surpresa de sexta-feira e saiu com 80,74% dos votos. Natural de Pernambuco, Eslovênia entrou na casa e foi apontada como uma das mais queridas pelos participantes, mas sua jornada no jogo não agradou os internautas, que ansiavam pela ida da sister para a berlinda. No BBB, ela viveu um romance com Lucas, o penúltimo eliminado, foi uma das integrantes do quarto Lollipop e acabou ficando conhecida como a dona da “Maldição da Eslô”, já que oito dos confinados eliminados sentaram ao seu lado na noite de despedida do jogo.

Paulo André é o novo líder da semana

A noite de domingo também foi marcada pela prova do líder e mais uma formação de paredão. Na dinâmica, os brothers "brincaram" de uma espécie de jogo de tabuleiro e andaram com seus respectivos avatares pelas casas de acordo com as bolas do sorteio, que eram: bolinha amarela não andava, branca andava uma casa e vermelha duas casas. Em uma disputa final entre Arthur Aguiar, Gustavo e Paulo André, o atleta se consagrou mais sortudo e ganhou a liderança da semana, além de R$ 100 mil em dinheiro.

Paulo André indica Linna ao paredão e cantora dá contragolpe em Gustavo

Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo e Linna estão no paredão falso (Foto: Gshow)

Em um clima cheio de tensão, Paulo André precisou pensar rapidamente na sua indicação ao paredão e acabou mandando a cantora Linna. Com direito a contragolpe, a sister colocou Gustavo na berlinda. Após as indicações, os confinados, tirando o líder, voltaram para a dinâmica da prova e realizaram um sorteio valendo mais R$ 100 mil e uma indicação ao paredão. Jessilane foi a sortuda da vez e indicou Arthur Aguiar. A votação da casa ficou empatada entre Pedro Scooby e Eliezer, mas no desempate, Paulo André acabou mandando o designer para a berlinda. Confira os votos.

Natália votou em Pedro Scooby Eliezer votou em Pedro Scooby Gustavo votou em Eliezer Douglas Silva votou em Eliezer Jessilane votou em Pedro Scooby Linn da Quebrada votou em Pedro Scooby Pedro Scooby votou em Eliezer Arthur Aguiar votou em Eliezer.

Paredão falso

O famoso paredão falso anunciado por Boninho nas redes sociais tem Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada. A eliminação acontece na terça-feira e o escolhido pelo público irá direto para um quarto secreto onde terá direito a manipular os brothers com o poder de cortar a água da casa, acordar os brothers a qualquer hora, colocar todo mundo na Xepa e trancar todos no jardim ou dentro da casa.

Choro e item da sorte

Paulo André com presente dado por Jade Picon (Foto: Gshow)

Após a dinâmica de domingo, Jessilane se revoltou com a nova formação da Xepa, criticando a postura do líder Paulo André. "Eles ainda fazem exatamente isso. Ganham, botam todos eles no VIP e olham para a nossa cara. Mais uma vez parece que somos as pessoas mais fracas. E parece que a gente só está aqui...", disse ela visivelmente abalada. Natália completou afirmando que parecia que o grupo das Comadres estava ali apenas para preencher a tabela. Mais tarde, a professora de biologia chorou ao lado de Douglas Silva e comentou que não gostava de se sentir como se fosse uma das mais fracas do jogo.

Se por um lado do grupo teve choro, do outro teve comemoração. Animado com a vitória na prova do líder, Paulo André revelou que usou um presente de Jade Picon, seu affair dentro da casa, que lhe trouxe sorte. "Caraca, o bucket da Jade deu sorte. Vou ficar com esse aqui", comentou o atleta. "Tu fez a prova com ele?", indagou Arthur Aguiar. "Fiz. Depois eu joguei para o alto e fui para a piscina", contou.

Linna não consegue dormir e chora após ir para o paredão

Emparedada, Linna passou a madrugada em claro na casa do BBB e aproveitou para se reunir com Jessilane na área externa para desabafar sobre o sentimento de estar na berlinda. Vale ressaltar que a cantora e nenhum dos confinados sabem que o paredão formado na noite de domingo é falso.

"Nossa, a minha cabeça fica me sabotando. Vai para todos os lugares possíveis, pensa em todas as coisas possíveis, cenários mais positivos e menos positivos", iniciou Linna. "Tem que acreditar mesmo. A gente tem que acreditar ainda mais agora. Se a gente não acreditar mais na gente...", disse Jessi. "É só ladeira abaixo", completou a cantora. "Os meninos não vão fazer isso pela gente", lembrou a professora. "Exatamente".

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)