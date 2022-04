BBB 22 confirma data para a formação de 'Paredão Falso'; confira

Após questionamentos do público, a produção do Big Brother Brasil confirmou que, após o Paredão deste domingo (3), será formado um Paredão falso. Nas redes, a conta do BBB informou que o falso eliminado, na terça-feira (05), terá algumas horas para espionar os confinados com a mordomia de um 'big boss'.

"Neste domingo, 03/4, será formado um Paredão Falso cheeeeio de surpresas! Assim que o mais votado se despedir de seus companheiros de confinamento, na próxima terça, 05/4, ele irá para um QG onde terá a oportunidade de brincar de Big Boss por algumas horas", detalhou.

No Paredão deste domingo (03), o reality irá eliminar Paulo André, Douglas ou Eslovênia.