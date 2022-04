Quem saiu do BBB: Eslovênia é a eliminada do Paredão do domingo; dia marca formação de paredão falso

Eslovênia foi a eliminada da semana no Big Brother Brasil 22, com 80,74% dos votos do público, na noite deste domingo (3).

Depois do anúncio, o adeus à eliminada da semana foi ainda no sofá da sala da casa mais vigiada do Brasil, porque, logo na sequência, teve prova do líder em alta velocidade.

VEJA MAIS

Tem paredão falso

Na Prova do Líder, o vencedor vai indicar uma pessoa, que vai ter direito ao contra-golpe. Na sequência, vai ter uma rodada extra onde o vencedor vai ganhar um prêmio surpresa e ter o direito de indicar mais uma pessoa ao paredão. No final, a casa vai indicar a quarta pessoa à berlinda. É isso! Tem paredão quádruplo.

Na terça-feira, o eliminado nos votos não sairá da casa. Ele irá para uma sala escondida de onde poderá interferir na rotina da casa, como cortar água, acordar os brothers e até mandar todos para a xepa.

Quem é Eslovênia do BBB 22?

A sister tem 25 anos e é natural de Caruaru, Pernambuco. A moça venceu o Miss Pernambuco, em 2018. Ela foi a primeira pessoa a entrar na casa em 2022 e ficou marcada pela velocidade ao falar, pelo temperamento forte e pelo posicionamento no jogo. Aliás, este tinha sido o primeiro paredão da sister.

Relembre como foi o caminho até o paredão

O anjo da semana, Jessilane, até tentou imunizar a Linn, mas descobriu ao longo da explicação que o poder lhe garantia imunidade. Em seguida, o líder Gustavo descobriu que poderia votar duas vezes. O brother teve que escolher entre Arthur e Paulo André, um dos monstros da semana, para ir direto à berlinda. O empresário chamou o Paulo André. No segundo poder, Gustavo escolheu Eslovênia.

Pela votação da casa, Douglas Silva recebeu cinco votos, enquanto a Linn ficou com quatro. Dessa forma, Paulo André, Eslovênia e Douglas Silva foram os indicados.