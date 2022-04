Ex-BBB Rodrigo Mussi sofre acidente de carro e é internado em estado grave

A equipe de Rodrigo Mussi, ex-BBB 22, utilizou as redes sociais para informar que o ex-participante sofreu um acidente, durante a madrugada desta quinta-feira (31). O estado de saúde de Rodrigo ainda não foi informado. Ele está internado no Hospital das Clínicas de São Paulo.

O jornalista Matheus Baldi informou que Rodrigo teria sofrido um traumatismo craniano, após ser arremessado para fora do veículo, durante o acidente e precisou ser internado.

A equipe de Rodrigo utilizou o Instagram do ex-BBB para informar sobre o acidente (Reprodução/ Instagram)

Entenda como ocorreu o acidente de Rodrigo Mussi

De acordo com a reportagem de uma filial da TV Globo, em São Paulo, o acidente de Rodrigo teria ocorrido na Marginal Pinheiros. A repórter informou que o passageiro, que seria o ex-BBB, não estava usando o cinto de segurança, e por isso foi arremessado para fora do carro. Rodrigo foi encaminhado para um hospital.

Ainda durante a reportagem, o motorista do aplicativo, que conduzia o carro, afirmou provavelmente deve ter dado uma "cochilada", ocasionando o acidente.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)