Colunista divulga identidade de ex-namorada de Rodrigo, do 'BBB 22'

O brother Rodrigo Mussi, do "Big Brother Brasil 22", vem fazendo sucesso pela sua beleza. O colunista Leo Dias resolveu divulgar a identidade da ex-namorada do rapaz, Júlia Blasi, que é formada em Negócios da Moda e cursa nutrição. Além disso, também é empresária e administra uma loja de roupas praianas na cidade de Poços de Caldas (MG), que possui mais de 200 mil seguidores no Instagram.

Rodrigo e Júlia começaram o relacionamento em 2015 e ficaram juntos até 2017. Pessoas próximas ao antigo casal confirmaram à coluna Leo Dias que eles eram muito apaixonados e que trocavam declarações amorosas pelo Instagram. As fontes também relataram que a empresária ficou surpresa ao ver o ex-namorado no "BBB".

Atualmente, Júlia já está em outro relacionamento, e o ex-casal não se segue mais nas redes sociais. No entanto, a coluna Leo Dias achou alguns prints que comprovam alguns momentos deles na Austrália.