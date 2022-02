Rodrigo do 'BBB 22' finalmente encontra com Anitta e brinca: 'De férias com a ex'

Parece que o segundo eliminado do "BBB 22", Rodrigo Mussi, está mais próximo de conseguir um dos prêmios mais disputados do programa: a amizade de Anitta. No sábado, 12, ele finalmente encontrou com a cantora durante o show "Ensaios da Anitta", em São Paulo.

Nas redes sociais, ele publicou um vídeo onde brinca com a cantora durante o encontro. O momento era esperado pela web desde que Anitta rasgou elogios ao gerente comercial quando ele ainda estava confinado no reality.

No vídeo, Rodrigo chama Anitta de ex-namorada, uma alusão as postagens da cantora feitas para o participante, dizendo ter se decepcionado com ele ainda na casa. "Eu vim fazer as pazes com minha ex-namorada: olha ela aqui, a gente não estava se falando mais, eu estava muito bravo com ela", diz Rodrigo, em tom divertido. "Não tem como ficar bravo comigo não, querido", completou Anitta, em tom de deboche.

Nos primeiros dias do '"Big Brother Brasil 22", além das cantadas de Anitta para Rodrigo, o participante também disparou elogios à cantora ainda confinado. "Tem que tirar o chapéu", disse ele. Depois que algumas atitudes do participante foram consideradas polêmicas na casa, Anitta chegou a defender sua eliminação.

