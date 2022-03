Estomatite: saiba o que é a doença que deixou o ex-BBB Rodrigo sem se alimentar

O ex-BBB Rodrigo Mussi ficou um tempo afastado do Instagram e o motivo pegou todos os fãs de surpresa: um quadro de estomatite. O primeiro eliminado do reality contou que não conseguia se alimentar por conta dos inúmeros sintomas que a doença causa no corpo.

"Peguei estomatite. Minha boca inteira ficou inchada, cheia de afta. Não conseguia falar, beber água, comer. Eu acho que emagreci uns seis ou sete quilos brincando".

O QUE É ESTOMATITE

Sendo mais comum em crianças, se manifesta quando há uma inflamação na região da boca. As causas são inúmeras e podem estar relacionadas à sistema imunológico, infecção, reação alérgica ou alimentos e substâncias químicas irritantes. Além disso, dois tipos de vírus também podem ocasionar o quadro: o da herpes simples do tipo 1, conhecido pela sigla HSV-1, ou pelo coxsackie.

DIAGNÓSTICO

Ao se instalar a infecção, causa diversas aftas e inflamação na região oral, o que causa a dificuldade de ingestão de alimentos, falar e até dormir. O diagnóstico da estomatite pode ser feito por um dentista ou um médico.

TRATAMENTO

É mais comum fazer o tratamento com medicamentos. Quando necessário, podem ser receitados remédios para controlar a dor e o desconforto. Além das orientações médicas, beber muito líquido e hidratar a região atingida ajuda na diminuição do quadro inflamatório.

