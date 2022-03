Paredão falso do ex-BBB Hadybala: vídeo de Leifert 'trollando' participantes viraliza na web

A trollagem que envolvia a suposta “volta de Jade Picon” ao BBB 22, na tarde desta quinta-feira (10), não deu certo. Mas, abriu espaço para a web relembrar a brincadeira, que Tiago Leifert, ex-apresentador do programa, fez ao vivo com os brothers, contando sobre o retorno ao reality do ex-BBB Hadson Nery. Claro, tudo não passou de uma “pegadinha” de Leifert, que arrancou risadas dos confinados. Veja o vídeo e relembre:

Na época, a novidade chegou a deixar um clima de expectativa entre Manu, Ivi, Gisele e Daniel, que torciam pela volta de Pyong Lee, o oitavo eliminado do programa. Em tom sério, Tiago Leifert anunciou que o ocorrido teria sido combinado com o público, dando a entender que era um paredão falso. Em seguida, o ex-apresentador anunciou que “um jogador" estava voltando, mencionando o apelido de Hadson, o ‘Hadybala’.

Os ex-participantes Manu, Daniel, Ivy e Gisele ficaram visivelmente decepcionados com a "trollagem", mas o restante da casa mais vigiada do Brasil achou graça da brincadeira. “Trouxas!”, disparou Leifert.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)