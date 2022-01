Ex-BBB Hadson 'Hadybala' tem vídeo íntimo vazado e web pergunta com quem seria

O ex-BBB Hadson Nery, o Hadybala, teve um vídeo íntimo vazado na web. Nas imagens, o paraense que participou da edição do reality em 2020, recebe sexo oral. Diante do material, internautas especulam com quem o ex-jogador estaria se relacionando: se com uma mulher ou com um homem.

VEJA MAIS

Em entrevista ao site 'Em Off', Hadybala confirmou em entrevista que o vídeo é real e revelou: “Sou eu no vídeo, com uma mulher, claro. Sou hétero, nunca me relacionei com homem. Mas não tenho nenhum preconceito em relação a isso”.

• Veja as principais notícias sobre o BBB 22

Aliás, Hadson Nery aproveitou a oportunidade para falar novamente sobre o seu perfil em um site de conteúdo adulto. “Eu tenho feito conteúdo para todos os gostos no site. O público tem gostado bastante. Inclusive, tem muitos gays, que são uma parte grande dos meus fãs. Eu me dou muito bem com eles,”, garantiu o brother, que cobra R$298,50 por usuário", reforçou.