Vídeo íntimo de Natália, do BBB 22: polícia identifica suspeito de vazamento na rede

A participante do BBB 22, Natália Deodato, teve o vídeo íntimo vazado após ser anunciada no reality. Depois da grande repercussão, a família da sister acionou a polícia para investigar o caso e punir o culpado, já que compartilhar cenas íntimas sem o consentimento das pessoas que aparecem nas imagens é crime previsto no art. 218-C da lei 13.718/18. O acusado é um homem de 39 anos, ex-namorado de Natália.

O vídeo passou a ser compartilhado cerca de dois dias depois que Natália entrou na casa, na última segunda-feira (17). Mãe da sister, Daniela Rocha contou à Polícia que recebeu o vídeo íntimo da filha em um grupo de WhatsApp, que teria sido criado pelo acusado do crime. Desde então, as investigações iniciaram e a Polícia Civil de Minas Gerais já teria como principal suspeito o ex namorado de Natália.

O que a polícia disse sobre as investigações do suspeito de vazar vídeo íntimo de Natália?

A Polícia Civil de Minas Gerais declarou que as investigações continuam. O suspeito de vazar o vídeo íntimo de Natália vai terá que prestar mais esclarecimentos sobre a situação. As datas das audiências não foram informadas.

O que a mãe de Natália falou sobre o vídeo íntimo da filha?

Daniela Rocha contou, durante entrevista, que fez questão de registrar um boletim de ocorrência para denunciar o suspeito. Ela ainda revelou que, além do vídeo, recebeu algumas montagens enviadas pelo homem de 39 anos.

Entenda o caso

Após entrar no BBB 22, Natália Deodato teve um vídeo íntimo exposto onde aparece praticando sexo oral em um homem. A equipe da participante chegou a se pronunciar sobre o caso e pediu ajuda nas redes sociais para que a pessoa que fez o vazamento fosse identificada. Também comentaram sobre a repercussão:

"Já temos conhecimento do vídeo que está circulando! Tomaremos as providências cabíveis!", escreveu a equipe.