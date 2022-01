Ex namorado de Natália, do BBB 22, recebe ameaças após vazar vídeo íntimo; ele nega atitude

O ex namorado de Natália, do BBB 22, nega ter vazado vídeo íntimo com a sister. O homem, de 39 anos, diz não saber sobre a existência da gravação. No entanto, em 2020, ele teria ameaçado fazer a divulgação do conteúdo, quando o relacionamento com a BBB acabou. Ele será intimado pela Polícia Civil para prestar mais esclarecimentos.

Em entrevistas, ele falou que está sendo ameaçado de morte após a notícia do vazamento dos vídeos ser divulgada na Web. Na última terça-feira (19), a família de Natália procurou a justiça quando soube do acontecido.

VEJA MAIS

No boletim, é citado o nome do homem e o número de telefone dele, que teria sido usado para espalhar o vídeo. Mas o acusado afirma que não é ele:

"Eu estava com meu filho na Bahia desde o dia 16 de janeiro para que ele disputasse um torneio de futebol. Tomei conhecimento desse vídeo na semana passada, quando mais de 20 pessoas começaram a me mandar, e também chegou em um grupo. Não fui eu quem divulgou essas imagens, nem sabia que essa gravação existia. Também não sou eu quem estou com ela no vídeo", disse o homem.

Versão do acusado

No registro feito contra o suspeito, diz que ele já teria ameaçado mostrar as imagens de Natalia, há cerca de dois anos. Mas só cumpriu a ameaça depois que ela entrou no BBB 22.

Segundo o acusado, ele namorou com Natália por 11 meses, e o relacionamento chegou ao fim em janeiro de 2020. Ele afirma que teria descoberto traições da sister e, por isso, fez ameaças de divulgar o conteúdo.

"Desde que esse vídeo começou a circular que não tenho mais sossego, a polícia veio na minha casa sábado e levou um notebook, um relógio, uma camisa e uma aparelhagem de pesquisa de audiência de TV que eu já tinha. Cheguei ontem de viagem e não tive coragem de entrar em casa, deixei minha residência em Belo Horizonte e estou em outro lugar. Tenho receio por mim, pelo meu filho de 9 anos e por toda minha família", afirmou.

Ele ainda diz que não foi intimado e espera que a investigação finalize rapidamente para confirmar que é inocente.

"Eu não sei mais o que fazer, não tenho dinheiro para pagar advogado. Estou sem trabalhar por causa disso tudo. Eu não divulguei esse vídeo", declarou.

A investigação

A Polícia Civil informou que o homem será intimado para prestar esclarecimentos logo. Ainda conforme a instituição, um inquérito foi aberto e os fatos estão sendo apurados. Na última semana, a polícia enviou à Justiça um pedido de medida protetiva para Natália.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)