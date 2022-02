Ex-BBB, Hadson Nery aposta em próximos eliminados no reality

Em live gravada no perfil @oliberal, o ex-BBB, Hadson Nery, conhecido como "Hadybala" contou sobre as suas apostas nas próximas eliminações no “Big Brother Brasil 22”. Segundo ele, a nova edição do programa está muito "fraca" em comparação a edição que ele participou.

Para ele, se Tiago Abravanel e Brunna Gonçalves não estão fazendo um bom jogo no programa e se forem para o paredão irão sair. Já sobre a participante, Jade Picon, o ex-jogador afirma que o fato dela agir de forma soberba tem prejudicado ela no jogo. "Se não fosse essa arrogância dela, se não fosse esse nariz empinado dela, eu até torceria pra ela. Mas essa soberba dela soa muito ruim aqui fora", conta ele.

Bob Fllay, outro convidado da live, contou que em seu pódio para ganhar o prêmio está a participante Natália. "Tem muita gente se voltando contra ela e isso lembra a história da Juliette (ganhadora do BBB 21)", afirma.

"Hadybala" polemizou ao dizer que a produção do confinamento privilegia os participantes do grupo Camarote. "Na nossa edição eram para ter sido expulsos três do Camarote e não foram", afirma Hadson. Ele não quis nomear quem eram esse ex-participantes.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)