P Diddy exigia que mulheres pesassem até 63 kgs e não tivessem celulite para entrar em suas festas

Uma organizadora das famosas festas - chamadas de Freak Offs - que atraíam celebridades promovidas por Sean Combs, mais conhecido como P. Diddy, fez uma série de revelações ao "NY Post" sobre as exigências feitas pelo rapper para que as mulheres adentrassem nos eventos. O rapper foi preso no último dia 16 de setembro, acusado de estupro, tráfico sexual, sequestro, extorsão e facilitação de prostituição. Ele nega as acusações.

Segundo a produtora das festas, que pediu anonimato, Diddy tinha uma balança no carro para assegurar que nenhuma convidada ultrapassasse 140 libras (63 quilos).

"Faríamos uma pesagem, se necessário", disse a organizadora, que trabalhou com Diddy em 2004 e 2005, e pediu ao jornal de Nova York para permanecer anônima. "As meninas tinham que ser jovens e gostosas, então eu sempre tinha uma balança por perto, caso precisasse ter certeza. O número era 140 libras", acrescentou a mulher.

VEJA MAIS

A organizadora também mencionou que havia um limite que poderia ser levemente flexibilizado para mulheres mais altas. No decreto de exigências físicas de Diddy, havia outros requisitos, segundo a produtora, como: não ter flacidez, não ter celulite, não utilizar piercings, não ter cabelo curto. O rapper impôs também que "as meninas tinham que ser jovens e gostosas".

Ainda segundo a organizadora, além das características físicas, Diddy era rígido quanto ao código de vestimento das jovens: "Nada de calças. Nada de jeans. Nada de sapatos baixos. Toda garota tinha que usar um vestido de festa, de preferência bem curto, apenas o suficiente para cobrir suas nádegas, mas não mais longo do que o meio da coxa. Decote à mostra. E cada uma delas tinha que usar saltos altos. Quanto a isso, não havia exceção: saltos altos."

A fonte disse que não ficava próximo das "Freak Offs" e não sabia que era esperado que as jovens fizessem sexo com outras pessoas. Desde sua prisão, detalhes perturbadores sobre festas promovidas pelo artista começaram a vir à tona. Testemunhas afirmaram que as famosas "festas brancas" de Diddy, que reuniam inúmeras celebridades, mudavam drasticamente em determinado momento da noite, quando os convidados percebiam um sinal não especificado do anfitrião.

Festas tinham "coisas selvagens"

Por volta das 2h ou 3h da manhã, muitos famosos começavam a deixar as festas, pois "coisas selvagens" estavam prestes a acontecer no local. Segundo relatos, mulheres começavam a se despir em público e o uso de substâncias ilegais era liberado. Prostitutas contratadas pelo próprio Combs também chegavam para satisfazer os desejos dos convidados.

Julgamento de Diddy

A Justiça dos Estados Unidos determinou que o julgamento do rapper Sean "Diddy" Combs iniciará no dia 5 de maio de 2025, no Tribunal Federal de Manhattan, em Nova York. O rapper está detido em uma prisão em Nova York desde que foi preso após meses de investigações. Segundo o juiz, as solicitações para que ele respondesse em liberdade foram negadas, pois Combs poderia trazer perigo às testemunhas do caso.

Caso seja considerado culpado, Diddy pode ser condenado à prisão perpétua.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)