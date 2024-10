Sean Diddy Combs é acusado de drogar e estuprar menino de 10 anos, diz site

Sean "Diddy" Combs enfrenta uma nova acusação de abuso sexual, conforme ação movida na Suprema Corte do Estado de Nova York, relatou o site "Variety". O processo envolve alegações de que, em 2005, o músico teria drogado e abusado sexualmente de um menino de 10 anos. O julgamento está marcado para iniciar em 5 de maio de 2025.

De acordo com o processo, o incidente ocorreu em um hotel, onde o garoto, aspirante a rapper, teria sido apresentado a Combs por um consultor musical que tentava ajudar na realização de seu sonho.

A acusação descreve que, durante uma audição no quarto do hotel, uma terceira pessoa teria oferecido ao menino uma bebida misturada com drogas, incluindo ecstasy, o que causou uma sensação de "estranheza" na vítima. Em seguida, segundo a ação, Diddy teria se aproximado do garoto de forma inapropriada. O acusador relata que, após perder a consciência momentaneamente, acordou sentindo dor e observou Combs com a calça desabotoada.

O advogado Tony Buzbee, representante do processo, afirmou estar à frente de mais de 100 outras acusações contra Combs, envolvendo diferentes clientes.

Em nota à "Variety", a defesa de Combs rebateu as acusações, afirmando que "o advogado por trás deste processo está interessado na atenção da mídia em vez da verdade". A equipe de defesa destacou ainda que confia no sistema judicial e que a verdade virá à tona no tribunal. Segundo a defesa, "o sr. Combs nunca abusou sexualmente ou traficou ninguém — homem ou mulher, adulto ou menor".