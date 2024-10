Escândalo impulsiona números de P. Diddy nas plataformas de streaming

Preso desde 16 de setembro, Sean Diddy Combs está no alvo de diversas acusações relacionadas a crimes sexuais. No entanto, a popularidade do rapper e os seus números no Spotify cresceram após a exposição do caso na mídia.

Antes de sua prisão, Diddy registrava cerca de 3,2 milhões de reproduções. Após algumas semanas sob custódia policial, esse número subiu para 4,8 milhões, representando um aumento de 50%. A informação foi divulgada pela Luminate, empresa que fornece dados para a Billboard.

Filhos do rapper se manifestam sobre novas acusações

Após a divulgação de novas acusações contra Sean Diddy Combs, entre as quais o estupro de duas meninas, de 13 e 17 anos, os filhos do magnata da música norte-americana resolveram vir a público e se manifestar sobre o caso. Quincy Brown foi escolhido para publicar o comunicado, acompanhado de uma foto de toda a família.

“O último mês devastou nossa família. Muitos julgaram tanto ele quanto nós com base em acusações, teorias da conspiração e narrativas falsas que se espalharam de maneira absurda nas redes sociais. Estamos unidos, apoiando você a cada passo do caminho”, declarou.

Por fim, os filhos afirmaram que sentem falta de Diddy e expressaram seu amor pelo pai: “Nos agarramos à verdade, sabendo que ela prevalecerá, e nada quebrará a força da nossa família”.

Novas acusações incluem estupro de uma menor de 13 anos

Além das acusações já enfrentadas, Sean Diddy Combs foi recentemente acusado de mais sete crimes, dois deles envolvendo o estupro de duas meninas, de 13 e 17 anos. O advogado Tony Buzbee, que representa mais de 120 pessoas contra o rapper, fez a afirmação em sua conta nas redes sociais.

Os processos movidos por quatro homens e três mulheres incluem acusações de agressão agravada, abuso e exploração. Segundo Buzbee, em 2000, Diddy teria drogado uma menina de 13 anos, estuprado um homem em 2022 e agredido uma mulher no mesmo ano.

“Outras pessoas também são mencionadas nos autos, mas ainda não foram formalmente nomeadas como réus. Deixaremos que as denúncias falem por si e buscaremos justiça”, afirmou Buzbee, acrescentando que Diddy é acusado de crimes contra vítimas a partir de 9 anos.

Buzbee também destacou que a maioria dos eventos relatados ocorreram em 2022, embora existam denúncias de até duas décadas atrás. “Os crimes ocorreram em Nova York, Los Angeles e Las Vegas”, disse.

Por fim, o advogado explicou que as vítimas solicitaram anonimato. “Continuaremos apresentando processos semanalmente, nomeando o Sr. Combs e outros réus, à medida que coletamos mais evidências”, concluiu.