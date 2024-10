Caso P. Diddy: famosos são acusados de estuprar adolescente com o cantor

Em um novo processo aberto no domingo (20), Sean Diddy Combs está sendo acusado de ter drogado e estuprado uma adolescente de 13 anos. Além do rapper, outras duas celebridades também estão sendo acusadas de cometer o crime com ele.

Além deste, também fora abertos outros sete processos no mesmo dia contra Diddy. O processo referente ao crime contra a adolescente aponta que o abuso teria ocorrido em 2000, quando a vítima tentava conseguir um ingresso para assistir ao Video Music Awards (VMA), premiação da MTV.

Sem conseguir a entrada, a jovem abordou vários motoristas de limusine após o evento, na tentativa de conseguir um convite para alguma festa. Um deles, que supostamente trabalhava para o rapper, levou a jovem para uma festa, onde ela assinou um acordo de confidencialidade e aceitou tomar uma bebida.

A jovem de 13 anos relata que, após ingerir o drink, começou a se sentir tonta e foi até um quarto vazio para se deitar. Combs teria entrado no cômodo, acompanhado de “uma celebridade masculina e uma feminina” não identificados. Ela alega que foi estuprada pelo homem enquanto a mulher famosa assistia a tudo. Em seguida, a garota alega ter sido abusada por Combs na presença dos dois.

Outros crimes de P. Diddy

Sean Diddy Combs recebeu mais seis acusações. Entre elas, há também o estupro de uma adolescente de 17 anos. A afirmação foi feita por Tony Buzbee, advogado que diz representar mais de 120 vítimas do rapper.

Conforme Buzbee, os processos foram abertos por quatro homens e três mulheres, incluindo acusações de agressão sexual agravada, abuso sexual e exploração sexual.

“Esperamos entrar com processos semanalmente nomeando o Sr. Combs e outros como réus, enquanto continuamos a reunir evidências e preparar os processos”, disse.