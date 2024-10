Ex-segurança diz que Usher foi vítima de abuso sexual por Diddy: 'Foi pro hospital'

Gene Deal, ex-segurança de Sean "Diddy" Combs, fez revelações impactantes sobre o caso envolvendo o rapper, que está preso sob acusações de tráfico sexual. Segundo Deal, o cantor Usher teria sido vítima de abuso sexual por parte de Diddy.

Em entrevista ao The Art Of Dialogue, Gene afirmou ter ouvido de executivos da indústria musical que Usher chegou a ser levado ao hospital após o suposto episódio de abuso. Vale lembrar que Usher, aos 14 anos, viveu com Diddy com o consentimento de sua mãe para participar de um programa de treinamento musical.

Em 2016, durante o The Howard Stern Show, Usher comentou que havia ido morar com Diddy para "conhecer o estilo de vida" do rapper. No entanto, ele deixou certos detalhes em aberto. "Não sei se eu estava preparado ou entendia completamente o que estava vendo. Era algo bem selvagem. Coisas muito estranhas estavam acontecendo, e eu não necessariamente compreendia", explicou Usher na ocasião.

Embora Gene Deal não tenha presenciado o incidente, ele afirmou que, segundo informações de sua fonte, Usher, ainda menor de idade à época, foi internado com ferimentos graves. Além disso, Deal destacou que os rumores sobre o ocorrido sempre circularam nos bastidores da indústria musical.

Usher explica exclusão de tweets após prisão de Diddy

A relação entre Diddy e Usher se estende por muitos anos, já que Sean Combs atuou como mentor do cantor. Recentemente, Usher levantou suspeitas entre seus seguidores ao apagar antigas publicações de sua conta no Twitter. Após especulações, ele esclareceu a situação.

"A conta foi hackeada e, droga, todos vocês já tiraram suas conclusões! Vejo vocês hoje à noite no Intuit Dome", escreveu Usher, referindo-se ao show que realizou no local. Segundo a imprensa internacional, diversas celebridades têm manifestado medo de possíveis prisões após a detenção de Diddy.