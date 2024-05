Vídeo mostra rapper Sean 'Diddy' Combs agredindo ex-namorada

Um vídeo em que o rapper e produtor musical Sean 'Diddy' Combs aparece agredindo a cantora Cassie Ventura, sua ex-namorada, foi divulgado nesta sexta-feira (17) pela rede de TV americana CNN.

A gravação foi feita pelas câmeras de segurança de um hotel e mostra Combs vestido com uma toalha, perseguindo a então namorada pelo corredor. Ele a joga no chão, dá chutes e tenta arrastá-la. O episódio aconteceu em 5 de março de 2016.

Veja abaixo. As imagens são fortes:

Vale lembrar que, em 2023, Cassie abriu um processo acusando o ex-namorado de estupro e abuso físico. De acordo com ela, os crimes aconteceram durante mais de uma década. Ele negou as acusações.

“O vídeo angustiante apenas confirmou ainda mais o comportamento perturbador e predatório de Combs”, disse o advogado de Cassie, Douglas Widgor, em um comunicado. “Palavras não podem expressar a coragem e a firmeza que ela demonstrou ao expor tudo isso."

A CNN informou que, na ação judicial, Cassie alega que estava no hotel porque Combs a obrigou a fazer sexo com garotos de programa, enquanto ele assistia. Durante um surto do artista, ele “deu um soco no rosto da Sra. Ventura, deixando-a com um olho roxo”.

Depois disso, Cassie teria esperado até que Combs adormecesse para tentar sair do hotel. Mas, ao perceber que ela havia deixado o quarto, a perseguiu pelo corredor e a agrediu, conforme o depoimento.

Magnata do rap americano, Sean Combs, que também já foi conhecido como Puff Daddy, é dono de um império de empresas de entretenimento e moda e foi um dos principais impulsionadores do hip-hop no mainstream dos Estados Unidos, trabalhando com nomes como Notorious B.I.G. e Mary J. Blige. Ele não comentou o vídeo divulgado pela CNN.