Homem entrega ex-namorada para traficantes por não aceitar o fim do namoro; ela foi executada

Uma mulher foi executada pelo "tribunal do tráfico" após o ex-companheiro inventar que ela era informante da polícia. Segundo os agentes que investigam o caso, Iago dos Santos Fonseca, de 26 anos, não aceitou o fim do relacionamento de sete anos com Janayna Evangelista Napoleão, de 22 e resolveu "se vingar" da decisão dela.

O caso ocorreu na Comunidade da Fazendinha, no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, e o suspeito foi preso na última quarta (13) por feminicídio.

VEJA MAIS

O caso

O casal teve um desentendimento e Janayna saiu da casa em que residiam, no bairro Rodilândia, em Nova Iguaçu, e foi morar com parentes, em Fazendinha, na Penha. Com o tempo, a mulher conseguiu um emprego no shopping e começou a se relacionar com outra pessoa.

Inconformado, Iago passou a ameaçar Janayna, exigindo que ela voltasse a morar com ele, o que foi recusado pela vítima. Ele chegou a ir pessoalmente até o local onde ela morava, mas foi repreedido por ela e mais dois amigos.

Movido a raiva e ciúme, o suspeito contou aos moradores que a vítima e seus amigos eram informantes da polícia, o que chegou no ouvido dos traficantes. A jovem e os dois amigos foram assassinados e tiveram os corpos ocultados na comunidade.

Segundo os policiais, os restos mortais das vítimas ainda não foram localizados. A DDPA segue investigando o caso.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com