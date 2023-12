Homem mata esposa e é encontrado caminhando pelas ruas ensanguentado

Uma mulher, identificada como Gilka Simony Nunes de 47 anos, foi morta a facadas pelo companheiro no fim da tarde da segunda-feira (04), em Campo Grande. O principal suspeito, Daniel Cardoso, marido da vítima, foi encontrado caminhando pela rua com as roupas manchadas de sangue e portando duas facas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que fazia fiscalização rotineira na área, o homem apresentava ferimentos no tórax. Ele informou aos agentes que teve um desentendimento com a ex-companheira e a golpeou na residência deles.

O corpo da vítima foi encontrado na casa, que também apresentava manchas de sangue nas paredes e no piso. O caso é investigado como feminicídio. Uma coletiva para esclarecer o que de fato aconteceu está marcada para a manhã de terça-feira (5).

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com