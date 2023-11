Vítima de feminicídio filma o momento em que é atingida pelo companheiro

Uma jovem de 23 anos foi morta pelo companheiro, em Jataí, no sudoeste de Goiás, no último sábado (4). Vítima de feminicídio, ela conseguiu filmar o momento em que é atingida pelo disparo.

A Polícia Militar (PMGO) informou que Lelly Gabriele Alves chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda segundo as informações policiais, uma testemunha teria apresentado uma versão diferente dos fatos.

Conforme o relato, o casal estava em um carro, conduzido por Diego Fonseca Borges, de 27 anos, e tendo Lelly como passageira, quando foram abordados por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta. Nesse momento, o garupa da moto teria sacado uma arma de fogo e disparado, atingindo a vítima.

Entretanto, a equipe policial identificou contradições no relato da testemunha, que foi conduzida até a Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Após as diligências, foi descoberto um vídeo no celular de Lelly, que a própria vítima registrou, no qual mostra o namorado com uma pistola efetuando o tiro que a matou.

As imagens indicam que ela caiu no chão, em uma plantação de soja próxima ao Assentamento Guadalupe. Diego Fonseca Borges foi preso em flagrante por homicídio qualificado, caracterizado pela traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima.