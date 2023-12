Mulher é morta estrangulada por companheiro dentro de casa de apoio, em Ananindeua

Uma mulher foi morta pelo companheiro, identificado como Jaime da Silva Gonçalves, de 35 anos, na manhã deste sábado (9), dentro de uma casa de apoio a ex-dependentes químicos, localizada no Conjunto Cidade Nova 05, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Conforme as informações iniciais, tudo teria ocorrido após uma discussão por ciúmes.

Segundo a Polícia Militar, o casal teria começado a discussão devido a ciúmes de ambas as partes, ainda na noite de sexta-feira (8). A vítima teria saído do abrigo e retornado somente nesta manhã. Assim que chegou, o casal voltou a se desentender, mas dessa vez de maneira mais acalorada. As testemunhas disseram que ouviram vários gritos da vítima e do suspeito, até que em certo momento tudo ficou em silêncio. Estranhando a situação, as outras pessoas da casa de apoio foram até a cozinha e viram que Jaime estrangulou a vítima até a morte.

Os moradores do local, juntamente a alguns vizinhos da área, impediram que o suspeito fugisse. A PM foi acionada e constatou que a mulher estava morta. Logo depois uma equipe deu voz de prisão à Jaime, que não ofereceu resistência, e o encaminhou para a Delegacia da Mulher (Deam), onde o suspeito prestou esclarecimentos sobre o crime. Já na delegacia, as autoridades também verificaram que Jaime já possui passagens por assalto e Maria da Penha. A Polícia Civil e Científica estiveram no local do crime para realizar os primeiros levantamentos sobre o caso e remover o corpo.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações à PM e à Polícia Civil.