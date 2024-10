Caso P. Diddy: veja o que as celebridades já disseram sobre o rapper

Nomes como Lance Bass, Rosie O'Donnell e 50 Cent têm compartilhado seus relatos sobre Sean "Diddy" Combs, preso desde o último dia 16 por crimes como tráfico sexual e estupro. Após a recente prisão do rapper e empresário da música norte-americano, algumas celebridades falaram sobre suas experiências nas famosas festas promovidas por ele e sobre terem alertado outras pessoas para o que acontecia nesses eventos.

Em um episódio do programa "Watch What Happens Live with Andy Cohen", Lance Bass admitiu nunca ter gostado de Diddy, alegando que o rapper incentivava o então companheiro de banda, Justin Timberlake, a deixar o N' Sync e seguir carreira solo. "Nunca tive tempo para ir a uma festa do Diddy. Esqueci que ele abriu nosso último tour até tudo isso vir à tona. É horrível", lamentou.

Já Rosie O'Donnell comparou Diddy ao condenado Harvey Weinstein e relembrou a única vez em que encontrou o magnata da música. "Ele me convidou para sua festa de Ano Novo, mas não nos deixaram entrar porque estávamos vestidos inadequadamente," contou. Segundo O'Donnell, no dia seguinte, Diddy alugou um cinema inteiro para ela e sua família como pedido de desculpas.

Após os relatos das vítimas, 50 Cent abriu o jogo sobre tudo o que acontecia nas festas badaladas de Combs. Segundo o rapper, era visto de tudo, desde o excessivo uso de drogas à prostituição, com filmagens que resultavam em chantagem às celebridades. "Ele fazia [chantagem], porque sabia que aquele famoso tinha uma carreira a zelar e faria tudo que ele mandasse. Acho que era fetiche dele, manipular as pessoas. Ai daquele que ameaçasse denunciar, teria o mesmo fim que Tupac, Big [Notorius B.I.G.] e outros famosos tiveram", disse.

50 Cent reforçou sempre ter avisado sobre os crimes do magnata da música. Segundo ele, ninguém acreditava e achavam que era tudo brincadeira. "Pensavam que era brincadeira, mas, agora que ele foi preso, está todo mundo chocado, sendo que a gente sempre falou. Para piorar, tem muito famoso envolvido, que apoiava o que ele fazia. Não vou falar aqui para evitar, mas logo a casa cai para eles também", explanou 50 Cent. Veja: