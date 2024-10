'Os Simpsons' previu o caso P. Diddy? Semelhanças chamam atenção nas redes sociais; confira

Os Simpsons, animação conhecida por prever acontecimentos mundiais, parece ter previsto mais um evento: o caso de Sean “Diddy” Combs. O episódio que integra a 28ª temporada do seriado foi resgatado após a prisão do artista. Em "O Grande Phatsby", os personagens Homer e Sr. Burns vão a uma festa na qual todos os convidados se vestem de branco. A cena viralizou após os internautas observarem semelhanças com as famosas “festas do branco” organizadas por Diddy.

“O Grande Phatsby” foi exibido em 2017 e seu nome faz referência ao clássico romance de F. Scott Fitzgerald, que retrata um personagem grã-fino, interessado em festas luxuosas e extravagantes. No episódio, esta festa é organizada pelo magnata do hip-hop Jay G. Ele e Sr. Burns se tornam amigos e têm o mesmo estilo de vida luxuosa. A relação da dupla é cheia de conflitos e Sr. Burns decide se vingar do artista. Para isso, ele se une a Homer, Bart, um time de rappers e Praline, ex-mulher de Jay G.

Além das semelhanças nas “festas de branco”, os internautas apontaram que Jay G faz alusão ao músico Jay-Z. Além disso, também acreditam que Praline é Beyoncé, que também teve o nome envolvido na polêmica de Sean Combs.