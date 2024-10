Will Smith, Jay-Z, Beyoncé e mais astros são citados no caso de P. Diddy

A prisão do rapper Sean "Diddy" Combs, ou "P. Diddy", em 16 de setembro, e a notícia de que ele pode enfrentar até 120 acusações estão agitando o mundo da música. Diddy é acusado de coagir, drogar e filmar mulheres e homens durante atos sexuais com ele e terceiros. Somam-se a isso, ainda, acusações de tráfico sexual, agressão e associação criminosa. O caso é considerado o maior escândalo da música norte-americana.

As festas milionárias organizadas por Diddy desde a década de 1990, marcadas pela grandiosidade e ostentação, aconteciam em hotéis luxuosos e tinham um desdobramento, reservado apenas a um grupo seleto de pessoas, apelidadas de "freak offs". Esses eventos duravam dias, envolviam sexo forçado, violência e consumo de drogas.

Diversas personalidades do cinema, da música e dos esportes, incluindo Will Smith, Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Beyoncé, R. Kelly, Justin Bieber e outros, estão sendo associados a Diddy neste que já está sendo visto como o maior escândalo do showbiss de todos os tempos.

Em março, a polícia fez uma busca na mansão de P. Diddy, em Los Angeles, e apreendeu computadores contendo vídeos dos abusos que ocorriam nessas festas, além de mais de 1.000 garrafas de óleo de bebê, usado como lubrificante.

Crimes graves

A prisão de Diddy está ganhando ampla cobertura midiática devido à gravidade das acusações. De acordo com documentos judiciais e declarações do promotor Damian Williams, o rapper mantinha um esquema de abuso sexual no qual manipulava e coagia mulheres e outras vítimas para satisfazer seus desejos. Muitas das agressões foram gravadas e ocorreram em festas marcadas pelo uso de drogas, especialmente cetamina, onde as vítimas eram frequentemente expostas a manter relações sexuais prolongadas sob ameaça de violência.

As acusações contra o rapper se tornaram mais consistentes no final de 2023, quando Cassie Ventura, ex-namorada de Diddy, entrou com um processo alegando abuso físico e psicológico. A cantora alegou que ele a forçava a participar de relações sexuais com outros homens enquanto ele gravava as cenas. Embora o processo tenha sido encerrado em segredo semanas depois, mediante um acordo entre as partes, ele acabou por desencadear uma série de novas denúncias, muitas delas confirmadas recentemente pelo advogado Tony Buzbee.

Mas o estopim do caso veio em 2024, com o surgimento de um vídeo divulgado pela CNN, que mostra o rapper agredindo Cassie no corredor de um hotel em Los Angeles, em 2016. As imagens chocaram o público e aumentaram a pressão sobre o caso. Além disso, Derrick Lee Smith, um detento que cumpre pena no Michigan, processou Diddy por abuso sexual durante uma festa há 30 anos, um processo que o rapper perdeu após não comparecer ao tribunal.

O início da queda

As reações à prisão de Diddy foram rápidas. O prefeito de Nova York, Eric Adams, solicitou que Diddy devolvesse a chave simbólica da cidade, recebida em 2023. A Universidade Howard, onde Diddy estudou, revogou seu título honorário e devolveu uma doação milionária feita pelo rapper. Em um comunicado, a universidade afirmou que "não pode estar associada a ações que atentam contra a dignidade humana".

Amigos famosos de Diddy, como Jay-Z e Justin Bieber, permanecem em silêncio, enquanto outros rappers, como 50 Cent e Eminem, têm criticado publicamente o comportamento do artista. Eminem, inclusive, reforça as acusações em uma faixa de seu álbum mais recente, The Death of Slim Shady , lançado em julho deste ano.

Diddy, por sua vez, continua a se declarar inocente. Seu advogado, Marc Agnifilo, afirmou que o rapper se mudou voluntariamente para Nova York em antecipação às acusações e que ele "luta pelo seu nome e pela verdade". No entanto, o tribunal negou seu pedido de fiança de 50 milhões de dólares, e ele permanece preso, sem data definida para julgamento.

À medida que as investigações continuam, novas denúncias surgem constantemente. Se condenado, Diddy poderá enfrentar a prisão perpétua, encerrando uma carreira que moldou o cenário do R&B norte-americano.