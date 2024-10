"Os nomes vão te chocar", diz advogado sobre lista de cúmplices do rapper P. Diddy

O rapper P. Diddy está preso, acusado de crimes como tráfico sexual, extorsão e associação criminosa. Segundo Tony Buzbee, advogado que representa mais de 100 vítimas, o caso não se limita apenas a Diddy, mas também envolve outros cúmplices, pessoas tão poderosas quanto o magnata da indústria fonográfica.

“Vamos expor os facilitadores que permitiram essa conduta”, declarou Buzbee em uma coletiva de imprensa no dia 1º de outubro. Ele afirmou que a lista inclui nomes inesperados, que serão divulgados na medida em que o caso for adiantado e as provas contra cada envolvido forem confirmadas.

VEJA MAIS

"Chegará o dia em que nomearemos outros além de Sean Combs, e há muitos nomes. Já é uma lista longa, mas devido à natureza deste caso, vamos ter certeza – certeza absoluta – de que estamos certos antes de fazer isso. Os nomes vão te chocar", disse Buz

O advogado também revelou que novos processos serão abertos em outros estados dos EUA nos próximos 30 dias, com a identificação pública de mais réus. Ele destacou que metade das vítimas são homens e que os abusos ocorreram em diversos locais, incluindo Nova York, Califórnia, Geórgia e Flórida, sendo que alguns remontam a 1991.

Buzbee, que atua no Texas, afirmou que algumas das supostas vítimas incluem menores de idade. Uma delas teria sido abusada quando tinha apenas nove anos. Essa é a ação judicial mais recente contra o rapper e não será um processo de ação coletiva — haverá um processo individual para cada suposta vítima.

O rapper — que durante sua carreira usou diversos nomes, como Puffy, Puff Daddy, P Diddy, Love e Brother Love — se declara inocente.