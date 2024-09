Denzel Washington fez alerta enigmático sobre as festas de P. Diddy: 'É preciso sair antes...'

Novas polêmicas e graves acusações sexuais contra o rapper P. Diddy surgem a cada dia, uma semana após sua prisão. Desta vez, o mais recente nome envolvido no caso foi o do ator Denzel Washington. No passado, o astro de filmes como "Filadélfia" costumava frequentar as famosas "festinhas" organizadas por P. Diddy, cujas práticas ilícitas teriam sido expostas por Justin Bieber em um polêmico videoclipe.

No entanto, Denzel começou a usar uma mensagem enigmática para alertar quem também comparecia a essas festas. "Você precisa sair da festa antes da 1h da madrugada, antes que o 'Diabo' chegue", dizia, de acordo com rumores. Isso porque, com a chegada de Diddy às baladas, tudo podia acontecer.

Um exemplo dessas festas aconteceu em novembro de 2009, em um hotel de Nova York, para celebrar o aniversário do rapper. A comemoração custou 3 milhões de dólares, valor da época, e contou com a presença de Denzel e Jay-Z, que, segundo teorias conspiratórias, teria envolvimento no tráfico de Rihanna e na morte da cantora Aaliyah.

Kim Porter assassinada por P. Diddy?

A modelo Kim Porter, ex-mulher de P. Diddy, foi encontrada morta aos 47 anos em 2018. Na ocasião, a causa da morte foi atribuída a uma pneumonia. Agora, há quem especule que o próprio P. Diddy tenha sido o responsável por sua morte, ocorrida 14 anos após o fim do casamento.

O relacionamento do casal foi marcado por polêmicas, incluindo suspeitas de abusos e violência por parte do rapper. A teoria do assassinato ganhou força quando foi revelado que o caixão de Kim havia sido encomendado três semanas antes de sua morte. Além disso, a modelo estava escrevendo um livro para contar sua história com P. Diddy, que é alvo de rumores sobre tráfico humano.

O livro, intitulado "Kim's Lost Words", foi lançado no início do mês. Com apenas 60 páginas, a obra narra a vida de Kim e P. Diddy entre 1994 e 2007, período em que estiveram juntos.