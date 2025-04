Lucas e Iron comemoram 10 anos de carreira com festa cheia de convidados

Há dez anos, Lucas & Iron experimentavam a sensação de estarem juntos pela primeira vez no palco. Das reuniões de amigos até a “brincadeira” ficar séria, uma década após esse momento, a dupla prepara uma festa para comemorar a data. “Somos amigos de infância e sempre fazíamos as coisas juntos: nos trabalhos escolares, nas apresentações artísticas que aconteciam, chegamos a cantar juntos em alguns eventos no colégio. Até que criamos, com outros amigos, um grupo de pagode que durou um ano. Após o término do grupo, as pessoas começaram a sugerir que formássemos uma dupla sertaneja (já que gostávamos muito), e daí surgiu a dupla. Pressão dos amigos (risos)”, relembra Lucas.

A festa comemorativa será neste sábado (05), no Balacoolbar (Av. Marechal Hermes, Praça Kennedy, 2), a partir das 20h. Para marcar esse momento, Lucas & Iron convidam Tamo Junto, Baladeros, Gui Menezes e Victor & Lyon.

“Os convidados para a festa são, com certeza, nossos amigos mais próximos da música aqui na cidade: Fábio do Baladeros, Renan e Yuri Fofo, do Tamo Junto, e Gui Menezes. Só faltou o Victor e João Paulo, que agora estão em Goiânia e não poderão estar presentes, mas logo teremos outra oportunidade”, conta Iron.

VEJA MAIS

Além de marcar esses 10 anos, a dupla vê a data como um momento especial de reflexão para avaliar toda a trajetória deles, que inclui projetos importantes, como aberturas de shows nacionais e gravações audiovisuais.

“Algo que nunca vamos esquecer foi quando, em 2015, reconheceram nosso trabalho em outro estado. Fomos para Macapá, no Amapá, e fizemos três shows. Estávamos super nervosos, até porque era um dos sonhos que tínhamos. E, assim que pisamos em Belém novamente, os contratantes de lá nos ligaram no mesmo dia, avisando que queriam nosso retorno à cidade para abrir o nosso primeiro show nacional. Não pensamos duas vezes e fomos lá realizar mais esse sonho. Foi a partir daí que entendemos o quanto o nosso trabalho estava dando certo”, relembra Lucas.

Assim como é o momento de recordar o que passou, também é importante pensar no futuro. Os meninos irão tirar brevemente do papel novos projetos para 2025. “Nosso próximo passo, com certeza, será de muito mais trabalho. Iremos focar em gravações audiovisuais, músicas autorais também, e expandir mais o nosso trabalho regionalmente”, antecipa Iron.

Para a apresentação comemorativa, não vai faltar Henrique & Juliano e Matheus & Kauan. “A gente admira muito também o Jorge & Mateus. Já tivemos a oportunidade de abrir o show deles duas vezes, então são, sem dúvida, artistas que admiramos. Viver esse momento em Marabá e em Salinas foi muito especial. Com certeza, eles são os artistas que mais ouvimos e nos inspiramos. A sonoridade e as músicas autorais deles têm a nossa admiração”, disse Lucas.

Toda essa admiração fez com que os meninos colocassem canções clássicas e contemporâneas das duplas citadas no repertório festivo deste sábado. “Nosso set-list, como sempre, é bem eclético, com as músicas mais estouradas do momento. Nosso público e conhecidos sabem que, nos shows, gostamos de tocar de tudo, sem deixar de lado o que está mais tocando atualmente”, finaliza Iron.

Agende-se

Lucas & Iron - comemoração de 10 anos de carreira.

Local: Balacoolbar - Av Marechal Hermes, Praça Kennedy, 2 - Campina

Data: Sábado, 5 de abril.

Hora: 20h

Convidados especiais: Tamo Junto, Baladeros, Gui Menezes e Victor e Lyon