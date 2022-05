Lucas e Iron fazem parceria com MC Dourado para "Tome Tome Bye Bye"

Lucas e Iron chamaram MC Dourado para uma colaboração especial na faixa “Tome Tome Bye Bye”. Com uma batida dançante e envolvente, a canção chega às plataformas digitais e redes sociais hoje, 24. Além da música, o videoclipe já está disponível também.

Como a canção é bastante atual, Lucas e Iron contaram com a coreógrafa Samara Soares, instrutora de FitDance, para montar a dancinha de “Tome Tome Bye Bye”, além disso, um time de dançarinas que mostram a beleza paraense faz parte do videoclipe. “Escolhemos trabalhar ‘Tome Tome Bye Bye’ por ter muito das nossas características no palco, voltada para a dança, que é algo que levamos bastante para o nosso show. Nós não queremos ninguém desanimado”, explicou Lucas.

O videoclipe foi gravado em um bar de Belém, onde a dupla costuma fazer shows. “A Samara é nossa amiga e vemos nela um talento gigantesco, por isso fizemos o convite para participar desse projeto. Além dela, escolhemos outras meninas que têm histórias na dança aqui em Belém, o que deixou o clipe bem profissional, todas arrasaram ao comando da Samara”, antecipou o vocalista.

“Tome Tome Bye Bye” foi escrita por três compositores de Goiânia: Douglas Severo, Valdinei Souza e Manoel Matheus. O convite para o MC Dourado surgiu ao escutarem pela primeira vez a canção. Com suas características únicas, o cantor é referência quando falamos em regionalidade, mesmo que ele seja paulista. “Nós escutamos a guia da música e não teria outra voz para ser encaixada no refrão que não fosse a dele para esse feat com a gente, ligamos para o MC Dourado e na mesma hora ele aceitou”, contou Lucas.

Com a nova tendência do mercado de músicas com coreografias, Lucas e Iron entregam tudo o que há de melhor em musicalidade: feat e coreografia. “Nosso objetivo agora é alcançar novos públicos, novos contratantes, outras cidades, outras regiões, tudo com o nosso trabalho autoral. ‘Tome Tome Bye Bye’ é só o início. Mas esse é o nosso maior objetivo”, finalizou Lucas.

