Ex-BBB Rodolffo admite que ficou com Juliette após o fim do BBB 21

Em entrevista para o canal do Youtuber Matheus Mazzafera, na segunda-feira (23), o ex-BBB Rodolffo admitiu que ficou com Juliette fora da casa mais vigiada do Brasil. No bate-papo do quadro 'Pego, Penso ou Passo', o nome da vencedora da 21ª edição foi citado e o sertanejo não se preocupou em confirmar o fica.

Após Matheus jogar o nome de Juliette na roda, Rodolffo rebateu. "Cê já matou a charada, né?". "Vocês já ficaram", afirmou o apresentador, questionando em seguida se o cantor ficaria novamente com a artista. "Talvez", respondeu ele. O Youtube pressionou e Rodolffo admitiu que sim, ficaria novamente. Veja o vídeo:

Matheus Mazzafera perguntou o motivo dos dois não ficarem dentro da casa e o autor do hit "Batom de cereja" afirmou que não entrou com o intuito de ficar com alguém. "Vou falar da minha parte, quando eu entrei no BBB eu decidi que só ia viver um relacionamento lá dentro se fosse pra valer. Não ia brincar com alguém lá dentro, não ia ficar por ficar [...]. Se eu beijasse uma pessoa lá dentro, ia virar casal. Aí ia ser casalzão mesmo. Mas eu só entrei com esse intuito se eu me apaixonasse valendo, de verdade", respondeu Rodolffo.

Durante a exibição do programa, os dois foram bastante shippados pelos fãs do reality, mesmo tendo uma certa implicância no jogo.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)