Laís, do ‘BBB 22’, revelou que pegaria o ex-BBB Rodolffo

A médica Laís Caldas, que irá entrar na casa mais vigiada do país, mal entrou no ‘BBB 22’ e já está causando nas redes sociais. Isso porque a nova sister afirmou que tem crush do cantor sertanejo Rodolffo, da dupla com Israel. Outro que não escapa dos olhares da goiana é o ator Caio Castro.

