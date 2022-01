Quem vai entrar no 'BBB 22'? Confira a possível lista de participantes e o horário da divulgação

A lista com os horários e as iniciais dos supostos participantes do ‘BBB 22’ vazou, na tarde desta quinta-feira (13/01), nas redes sociais. Para deixar os fãs de reality show ainda mais curiosos, o portal O Liberal decidiu unir as ‘pistas’ dadas pelo diretor do programa, Boninho, com os nomes das celebridades que são cotadas para entrar na casa mais vigiada do país. Confira quem pode entrar na edição:

Lista dos famosos (com os horários) que podem ser divulgados no ‘Big Day’ do ‘BBB 22’:

15H45 - Letra ‘J’

Jade Picon (Reprodução/ Redes sociais)

A blogueira Jade Picon é a participante que mais tem levado curiosidade entre os internautas. Isso porque a influencer, que é loira, pintou o cabelo de preto nas últimas semanas e, tem publicado Stories antigos nas redes sociais.

16h05 - Letra ‘J’

Julia Gama (Reprodução/ Redes sociais)

A ex-Miss Brasil Julia Gama é vista como suspeita por estar associada a uma das dicas dadas pelo "Big Boss" sobre "gostar de manter a pose".

16h30 - Letra ‘N’

Naiara Azevedo (Reprodução/ Redes sociais)

Mesmo após ter negado a participação no programa, a cantora sertaneja Naiara Azevedo, ainda sim, é considerada uma das famosas que estará no time ‘Camarote’.

17h10 - Letra ‘A’

Arthur Aguiar (Reprodução/ Redes sociais)

O cantor e ator Arthur Aguiar também é tido como uma grande aposta no ‘BBB 22’.

18h10 - Letra ‘R’

Ellen Rocche (Reprodução/ Redes sociais)

Mesmo sendo descartada pelo colunista Leo Dias, a atriz Ellen Rocche é apontada nas redes sociais como a 'suspeita' de fazer parte do enigma divulgado por Boninho sobre ser “firme como uma rocha”.

18h50 - Letra ‘V’

Aline Campos (Reprodução/ Redes sociais)

A influencer Aline Campos, ex-Riscado, é uma das ‘blogueiras’ que está sendo apontada de entrar no programa. O motivo? Boninho mencionou a palavra ‘Verão’, apelido o qual ela ficou conhecida graças a um comercial de cerveja.

20h20 - Letra ‘F’

Fabiana Karla (Reprodução/ Redes sociais)

Recentemente, a humorista e atriz Fabiana Karla foi apontada como uma das participantes mulheres que poderia estar no reality show.

20h30 - Letra ‘S’

Sammy Lee (Reprodução/ Redes sociais)

Seguindo o cronograma que vazou na web, a esposa do ex-BBB Pyong Lee, Sammy, pode estar cotada para entrar no reality show. A influenciadora digital de 23 anos publicou Stories, nos últimos dias, arrumando as malas.

21H15 - Letra ‘P’

Pedro Scooby (Reprodução/ Redes sociais)

O atleta de surf Pedro Scooby é apontado como o participante dá dica sobre um famoso “cai dentro”, em alusão ao fato do surfista “cair dentro do mar”.