BBB 22: Vaza lista dos famosos do time 'Camarote' que estão nesta edição do reality show

Os fãs de reality show já estão com os hormônios à flor da pele faltando uma semana para iniciar o "Big Brother Brasil 22". Isso porque vazou, nesta segunda-feira (10), nas redes sociais, uma lista com os nomes dos supostos famosos, com base nas dicas dadas por Boninho e pelo apresentador do programa,Tadeu Schmidt, que vão entrar na casa mais vigiada do país. As informações são do portal RD1.

Confira a lista dos famosos que podem entrar no "BBB 22":

Sammy Lee

A influenciadora digital é esposa de Pyong Lee, um ex-BBB, que participou da edição de 2020. Em suas redes sociais, a loira deixou "escapar" um Storie em que ela aparece arrumando as malas, justamente no período em que os supostos participantes estariam sendo confinados.

Julia Gama

A ex-Miss Brasil Julia Gama é vista como suspeita por estar associada a uma das dicas dadas pelo "Big Boss" sobre "gostar de manter a pose".

Ellen Rocche

O sobrenome da atriz pode estar ligada a uma dica dada por Boninho sobre ser “firme como uma rocha”. Além disso, Ellen já vinha sendo cotada como uma das participantes antes mesmo de ser dado certos spoilers pelo diretor.

Naiara Azevedo

Apesar da cantora sertaneja ter negado a possibilidade, o nome de Naiara é um dos mais cotados entre as listas que viralizaram na web. O motivo? O fato de Rodolfo, dupla de Israel, ter sido um sucesso na última edição.

Pedro Scooby

O atleta de surf é apontado como o participante dá dica sobre um famoso “cai dentro”, em alusão ao fato do surfista “cair dentro do mar”.

Aline Campos

A ex-Riscado tem ganhado muita força dos internautas para participar do "BBB 22" após Boninho mencionar o “Verão”, apelido que Aline ficou conhecida graças a uma propaganda de cerveja.

Arthur Aguiar

A parceria do ator, a influenciadora fitness Mayra Cardi, até tentou negar a participação dele no reality show. Mas, a dica dada por Tadeu Schmidt sobre alguém que “come besteira fora de casa”, principalmente por causa da vida saudável da filha, começou a fazer todo o sentido.

Tiago Abravanel

Cantor, ator e apresentador, o neto de Silvio Santos promete animar a casa mais vigiada do Brasil.