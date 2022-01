'BBB 22': Saiba os signos que mais ganharam o prêmio do programa

Astrologia e "Big Brother Brasil" são um dos assuntos que mais rendem na web. E quando se mistura os 12 signos do Zodíaco e como cada um pode influenciar no bom, ou péssimo desempenho do participante para conquistar R$ 1,5 milhão? Resulta em uma lista dos signos com mais ganhadores e perdedores do programa. Saiba como o horóscopo ajudou cada participante das 21 edições:

Lista com o ranking de signos que mais ganharam o BBB:

1º Sagitário

Os sagitários são considerados pessoas comunicativas, otimistas e cativam a lealdade de terceiros com muita facilidade. Por isso, o signo é o líder da edição com quatro campeões do programa com Max Porto (BBB 9), Maria Melilo (BBB 11), Fael Cordeiro (BBB12) e Juliette Freire (BBB 21).

2º Escorpião

Os escorpianos são conhecidos pela sua generosidade e capacidade de se reinventar em situações conflituosas, o que pode ser observado em Cézar Lima (BBB 15), Paula von Sperling (BBB 19) e Thelma Assis (BBB20)

3º Peixes

Os piscianos são sensíveis e costumam utilizar muito da empatia e humildade para construir o seu jogo no programa. Cida dos Santos (BBB4), Jean Wyllys (BBB5) e Gleici Damasceno (BBB18) emocionaram o público durante as suas edições por terem histórias fortes.

4º Touro

Os taurinos costumam ser teimosos e persistentes no confinamento. O comportamento pode ser observado nos ex-participantes Mara Viana (BBB 6) e Marcelo Dourado (BBB 10).

5º Aquário

Os aquarianos são considerados os amigos leis, que possuem um grande senso de união e coletividade. Kleber Bambam (BBB1) e Diego Alemão (BBB7) foram os brothers que mais conquistaram colegas no programa.

6º Áries

Os arianos são pessoas alegres, mas extremamente competitivos. No jogo, Rodrigo Leonel (BBB2) e Vanessa Mesquita (BBB14) deram o que falar dentro e fora da casa mais vigiada do país.

7º Libra

Os librianos possuem uma grande capacidade de solucionar conflitos. Por isso, Dhomini (BBB3) e Rafinha (BBB8) conquistaram o carisma do público.

8º Gêmeos, Câncer e Leão

Os geminianos (Fernanda Keulla, do BBB 13), cancerianos (Munik Nunes, do BBB 16) e leoninos (Emilly Araújo, do BBB 17) empatam como os signos que menos conseguiram conquistar o prêmio milionário.

Saiba quais são os signos que nunca ganharam o BBB:

Pessoas com o signo de Virgem e Capricórnio nunca conseguiram vencer o programa. O motivo? Ambos são elementos da Terra e, por isso, costumam não confiar em outras pessoas. Além de serem organizados.