Paula Fernandes revela o que se inspirou em Ana Castela; assista

Paula Fernandes, de 40 anos, e Ana Castela, de 21, compartilharam experiências em bate papo com Daniel no programa Viver Sertanejo, da TV Globo. O encontro entre duas gerações da música sertaneja rendeu momentos emocionantes e reflexões sobre a importância da identidade artística no episódio exibido no último domingo (30),

Durante a conversa, Paula Fernandes revelou que se inspirou em Ana Castela ao perceber que necessitava resgatar um elemento icônico de sua carreira: o chapéu sertanejo. "No início da minha trajetória, uma das primeiras coisas que fizeram foi me convencer a deixar o chapéu de lado, o que me deixou frustrada. Quando vi a Ana trazendo esse acessório com tanta autenticidade, percebi que era o momento de retomar essa parte da minha identidade", contou a artista.

VEJA MAIS

Além disso, a cantora também refletiu sobre sua contribuição para o espaço feminino no sertanejo: "Abri portas para que outras mulheres entrassem no gênero, mas agora vejo que a Ana está abrindo caminhos diferentes para mim também. Trazer o chapéu de volta foi simbólico".