Ana Castela estaria vivendo romance com ator; conheça o galã

Nos Estados Unidos para gravação de seu novo disco, a cantora sertaneja Ana Castela (21) parece ter superado de vez o término com o cantor Gustavo Mioto (28). Durante os dias que esteve em Los Angeles, Castela foi vista em clima de romance em festas e no aeroporto com ator global que é apontado como seu mais novo affair. Saiba mais sobre quem é o "mais novo amor" da cantora.

Quem é o novo caso da cantora?

Matheus Fagundes é nascido em São Paulo e tem 27 anos. Estreou como ator mirim os 11 anos, ao participar de um curta-metragem "Bicho", de Vitor Brandt. O primeiro papel do ator na Globo foi no ano de 2015, na série "Felizes para Sempre?" interpretando o personagem Hugo. No ano seguinte, em 2016, intepretou o personagem Edu na novela global "A Lei do Amor"; em 2018 fez a novela infantojuvenil "As Aventuras de Poliana", da SBT. Logo em seguida, interpretou o apóstolo Felipe na novela "Jesus", da RecordTV.O ator se mudou para Los Angeles em 2021 onde tenta continuar a carreira iniciada no Brasil. Com mais de 100 mil seguidores no Instagram, Matheus usa as redes sociais para compartilhar rotina de exercícios físicos, alimentação saudável, a vida em terras norte-americanas e vídeos de seus antigos trabalhos na TV.

Matheus já costumava curtir as publicações de Ana Castela.Matheus também já foi visto acompanhando a sertaneja em alguns shows no Brasil.

Até o momento, nem a assessoria da cantora e nem a do ator confirmaram o rumor de romance.

