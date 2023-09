Gustavo Mioto e Ana Castela teriam terminado o namoro, diz jornalista

Nas redes sociais, fãs estão especulando um possível término do namoro entre Ana Castela e Gustavo Mioto. Segundo o jornalista Leo Dias, esse assunto tem sido o centro das atenções no meio sertanejo. A especulação sobre o relacionamento do casal ganhou força devido a algumas observações dos seguidores nas redes sociais.

Um dos principais motivos para a suspeita de que o namoro possa ter chegado ao fim é de que a interação entre os dois nas redes sociais diminuiu nos últimos tempos. De acordo com os fãs, o casal estava sempre interagindo e demonstrando carinho nos comentários e publicações. Além disso, segundo Leo Dias, algumas pessoas perceberam a ausência de alianças nas mãos dos cantores.

Ana Castela e Gustavo Mioto oficializaram o namoro em junho deste ano, cerca de seis meses após os primeiros boatos que indicavam que eles estavam juntos. Vale ressaltar que fotos do casal ainda estão em seus perfis no Instagram e, até o momento, nenhum se pronunciou sobre o suposto término.

Veja a reação da web:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)