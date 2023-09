Web relembra reação de Ana Castela a 'Chico': 'Vou te dar um soco'

Diante da repercussão que teve o anúncio do fim do relacionamento entre a cantora Luisa Sonza e o produtor Chico Moedas após uma suposta traição por parte dele, internautas aproveitaram para resgatar um vídeo no qual outra cantora, Ana Castela, reagiu à música "Chico", feita por Sonza em homenagem ao então namorado e inserida em seu mais recente álbum.

As imagens do react da boiadeira começaram a circular no X (ex-Twitter), mas logo passaram a ser compartilhadas por vários perfis destinados a fofocas das celebridades. No vídeo, Ana Castela aparece em pé dentro de um carro, ouvindo a música cantada por Luísa Sonza. Mas, ao chegar no refrão, ela faz uma interpretação pessoal e bem peculiar.

Na parte em que Sonza canta "Chico, se tu me quiseres", Castela mostra o dedo do meio e faz a sua versão: "Vou te dar um soco". Ao fundo, a pessoa que estava gravando o vídeo pede: "Só amor, Ana", enquanto a cantora arranca risos de quem está ao seu redor.

Desapontados com o desfecho da relação, os fãs do ex-casal compartilharam o vídeo no microblog e comentaram o ocorrido: "Ana Castela representando todos os brasileiros que estão contra o Chico", declarou um usuário. "Ana Castela já previa, né Chico?", disse outro. "Errada ela não está", afirmou uma terceira.

O fim

Luísa Sonza confirmou o fim do relacionamento com Chico Moedas nesta quarta-feira (20), durante entrevista à apresentadora Ana Maria Braga, no programa "Mais Você", após rumores de problemas na relação, assumida publicamente em julho deste ano.

Chico serviu de inspiração para a música que leva o seu nome e que faz parte do álbum "Escândalo Íntimo", que rapidamente conquistou o topo das paradas de sucesso. A canção chegou a ser uma das mais reproduzidas no Brasil nas plataformas de streaming, especialmente após a apresentação de Luisa Sonza no The Town 2023, no início deste mês.

Em um texto onde desabafou sobre o término da relação, Sonza mencionou uma traição, dando a entender que Chico não manteve os compromissos que haviam estabelecido: “É insuportável que a traição a quebra de combinado. Um erro pontual, só quem já foi traída sabe o que se sente a dor que se acarreta o que se chama de erro pontual. Da autoestima destruída, da dúvida”.