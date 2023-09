Luisa Sonza e Chico terminam namoro; saiba o motivo

Luisa Sonza e Chico Veiga não estão mais namorando após quatro meses. A cantora revelou durante uma entrevista na manhã desta quarta-feira, 20, com Ana Maria Braga, no Mais Você. A cantora leu um texto em que afirmou ter sido traída.

As crises na relação aconteceram após uma suspeita de traição. Os dois tiveram também algumas brigas por ciúme. Uma delas foi motivada por um vídeo viralizado, em que Chico aparece em um bar rodeado de amigos, e uma amiga, que já teria se envolvido amorosamente com o influenciador.

VEJA MAIS

Segundo fontes da coluna de Lucas Pasin no UOL, Sonza teria descoberto a possível traição durante a estadia dela no Rio. A cantora se encontrou com Chico em um bar na última quinta-feira, e os dois conversaram sobre o assunto. Ela foi embora aos prantos e contou aos amigos sobre o ocorrido.