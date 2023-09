Gustavo Mioto diz que nunca traiu e fala do namoro com Ana Castela: 'Uma paz a mais'

Gustavo Mioto, que já acumula mais de 172 milhões de visualizações do vídeo oficial da música “Solteiro não Trai”, afirma também que quem está namorando não trai. Durante uma entrevista no seu último show, o camtor contou que "essa música tem história por trás da vida de muita gente. Todo mundo já teve desejo de liberdade vez ou outra, e teve que gritar para alguém ou para si mesmo que solteiro não trai. A gente fica com a síndrome do ex ou ficante que tem que ser fiel. 'Solteiro não trai' é um grito de guerra para todas essas pessoas que se prendem à toa", explicou.

Mas vale destacar que Mioto já não entra mais na lista dos que batem no peito ao som do hit. Após alguns meses apenas ficando com a também cantora Ana Castela, eles decidiram rotular a relação e se declararam oficialmente namorados. Dividindo o palco em outros shows ao longo da turnê e na vinda ao Rio, o cantor declara que estar ao lado de Ana é uma motivação a mais em seus shows.

“A gente já cantou e tocou muito junto. É sempre muito bom estar do lado dela, me dá um gás a mais, uma paz a mais. Me sinto à vontade no palco com a minha família do lado, e vendo ela (Ana) ali, é como se essa sensação fosse pouquinho mais forte".

