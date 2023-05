Gustavo Mioto aparece de surpresa em show de Ana Castela e fãs comemoram na web

Gustavo Mioto fez uma partipação especial e surpresa no show de Ana Castela, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. A reação da reação da cantora logo chamou atenção dos fãs do casal. Nas redes sociais, os internautas comentaram que Ana parece estar “apaixonadinha”. Os dois têm aparecido cada vez mais juntos na internet.

O show foi realizado na sexta-feira (28), na festa “Solteiro Não Trai”, na Arena Rio Verde. Além de Ana, o evento também teve show de Gustavo Mioto e DJ Wam Baster, mas os fãs acreditam que a boiadeira não esperava que Mioto fosse subir no palco com ela.

Reação apaixonada de Ana Castela chama atenção dos fãs (Foto Instagram @miotelaw)

Gustavo Mioto aproveitou o momento e agradeceu o público que compareceu ao evento nas suas redes sociais e falou sobre o show com Ana. “Foi um sucesso, recorde de público do local. Eu e a Aninha cantamos lá e foi muito incrível. Quero agradecer o carinho de todo mundo”, celebrou o cantor.

