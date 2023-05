Em Portugal, Gustavo Mioto e Ana Castela se beijam durante show

Após meses sem rotular a relação, finalmente Ana Castela e Gustavo Mioto não fizeram questão de esconder o clime de romance entre os dois. O casal desembarcou de mãos dadas no aeroporto internacional de Lisboa e ainda se beijaram o palco durante o show do cantor, que apresentou ao país sua nova turnê "Conexão".

A participação da boiadeira no show não seria nada demais, mas os dois resolveram dar um beijão apaixonado em frente à plateia que estava no local. Os cantores vão cumprir alguns compromissos na Europa. Em Portugal, eles se apresentam no Brasil Vibes 2023, que também conta com Ivete Sangalo, que acontece nas cidades de Lisboa e Porto.

Vale ressaltar que mesmo sendo um dos casais mais queridos das redes sociais, Gustavo e Ana Castela não fizeram nenhuma publicação oficial sobre o romance. Mas, fãs e seguidores, acreditam que isso está cada vez mais perto de acontecer.

