Cantora Ana Castela ultrapassa Marília Mendonça; entenda

Após um período invicta no topo das paradas de sucesso, Marília Mendonça foi ultrapassada por Ana Castela entre as cantoras mais ouvidas do Brasil. Conhecida como "Boiadeira", a jovem está fazendo sucesso com a canção "Nosso Quadro", em parceria com AgroPlay.

VEJA MAIS

Na plataforma de música Spotify, Ana soma 13,5 milhões de ouvintes enquanto a "rainha do sertanejo" segue com 13,4 milhões. A música "Leão", de Marília continua fazendo sucesso entre o público.

Ana e Marília estão na frente de diversas outras cantoras no Brasil, e superam os números de ouvintes de outras estrelas do gênero como a dupla Maiara e Maraisa, com 9,8 milhões, Simone, ex-dupla de Simaria, que soma 6,8 milhões de ouvintes, e Naiara Azevedo, com 5,9 milhões.

Mesmo com "Nosso Quadro" no topo, a "Boiadeira" possui outras 5 músicas na lista das mais ouvidas do país. Em segundo lugar está "Bombonzinho", que é uma parceria com Israel e Rodolffo; seguinda por "Duas Três", com Guilherme e Benuto e Adriano Rhod; "Dona de Mim", que é uma canção solo da artista; "Covardia", com Wesley Safadão; "Palhaça", com Naiara Azevedo e "Roça em Mim", com Zé Felipe e Luan Pereira.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)