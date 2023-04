MP-DF denuncia jovem por foto do cadáver de Marília Mendonça

O Ministério Público do Distrito Federal denunciou André Felipe de Souza Alves Pereira, de 22 anos, pela divulgação de imagens do cadáver da cantora Marília Mendonça, que faleceu em um acidente de avião, em novembro de 2021. O jovem de 22 anos está preso desde o último dia 18.

André Felipe é acusado de também ter compartilhado imagens dos corpos dos cantores Cristiano Araújo e Gabriel Diniz. As vítimas também faleceram em acidentes violentos de carro e de helicópetero, nos anos de 2015 e 2019, respectivamente. O acusado teria conseguido as imagens dos três cadáveres obtidas de forma ilegal junto à perícia do Instituto Médico Legal (IML).

Ele é denunciado pelo MP-DF por incitação ao crime e concurso material de crimes, mas também por ter feito postagens com apologia ao nazismo, ao racismo e à xenofobia.