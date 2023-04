Marília Mendonça: fãs repudiam fotos vazadas da autópsia da cantora; entenda o crime

Após vazamento das fotos da autópsia da cantora Marília Mendonça, nesta quinta-feira (13), fãs de todo o Brasil repudiaram o compartilhamento indevido das imagens. Essa não é a primeira vez que a memória da cantora - vítima de um acidente aéreo - foi comprometida pela divulgação dessas imagens nas redes sociais. Em 2021, mesmo ano do falecimento, algumas pessoas chegaram a vender as imagens.

Pelo Twitter, uma seguidora de Marília reelembrou uma postagem que falava do "não respeito aos mortos".



Outras páginas incentivaram o não compartilhamento e cobram para que os responsáveis sejam punidos.

O advogado da família da cantora acionou IML na Justiça. Confira a nota:

“Estamos todos chocados, só em imaginar a possibilidade de algo desta natureza existir, e de pessoas capazes de divulgar este tipo de conteúdo. Robson Cunha, advogado da cantora já está em contato com as autoridades e irá tomar as devidas medidas para punir os responsáveis. Por aqui não só estamos pedindo, mas suplicando para que não compartilhem este material. Temos certeza que todos fãs ou não fãs de Marília Mendonça querem nutrir a imagem do sorriso largo da cantora, de sua voz marcante e de sua figura única em carisma e autenticidade. Contamos com todos vocês para denunciar e não compartilhar o conteúdo”.



Entenda o crime

De acordo com o artigo 212, do Código Penal Brasileiro, o ato de vilipendiar (desprezar ou humilhar) cadáveres ou suas cinzas é considerado crime. O autor pode ser punido com reclusão, de um a três anos de detenção, além de pagamento de multa. Vale reforçar que, na era digital, o compartilhamento de imagens como a da Marília Mendonça também entra no mesmo processo penal.