Chiquititas: caso Rafael Miguel; relembre o ator morto a tiros que fazia o 'Paçoca'

Rafael Miguel, lembrado como o personagem Paçoca da novela 'Chiquititas', faleceu aos 22 anos, em 2019, após ser assassinado junto com os pais por Paulo Cupertino, pai de sua namorada, Isabela Tibcherani.

O fator para a morte do ex-ator e dos pais, João Alcisio Miguel, de 52, e Miriam Selma Miguel, de 50, foi o namoro não aprovado pelo pai de Isabela. Em uma tentativa de aproximar as famílias e receber a aprovação de Cupertino, os pais de Miguel marcaram um jantar com a família da menina e, logo em seguida, foram assassinados.

Na casa, Rafael, João e Miriam foram recebidos por Isabela e pela mãe dela, Vanessa Tibcherani, que, mais tarde, revelou um histórico de agressões por parte do marido. Minutos depois, Paulo Cupertino Matias chegou ao local armado. Exaltado, teria decidido atirar contra o namorado da filha e seus familiares. Disparou nas três vítimas, no portão da casa, segundo a acusação.

Isabela Tibcherani tinha 18 anos quando conheceu Rafael Miguel pela internet. Os dois começaram a namorar após se encontrarem. As famílias do casal sabiam, menos o pai da jovem. Segundo a mãe de Cupertino, ele acreditava que a filha havia engravidado do ator. Após o assassinato, o pai de Isabela fugiu e a Polícia Civil deu início às buscas por ele com um mandado de prisão preventiva.

Paulo Cupertino foi preso em 2022 após ser considerado pela Polícia Civil o criminoso mais procurado e perigoso do Estado de São Paulo.

Carreira

Rafael Miguel fez estreia na TV Globo em 2006, aos 9 anos de idade, com uma participação curta na minissérie "JK". No projeto, interpretou Antenor na primeira fase da história, em dois episódios. Depois, fez "Cristal", trama produzida pelo SBT. Em novembro do mesmo ano, com 10 anos, Rafael voltou à TV Globo com um papel em "Pé na Jaca".

Rafael também chamou atenção ao interpretar um menino apaixonado por brócolis em um comercial repercutido nacionalmente. A propaganda foi o primeiro passo de Rafael para uma carreira que continuaria nas telenovelas nos anos seguintes.

