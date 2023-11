'Mulheres Apaixonadas': qual o final de Heloísa na novela da TV Globo? veja

Na novela "Mulheres Apaixonadas", da TV Globo, Heloísa (Giulia Gam) passa uma boa parte da trama infernizando a vida do ex-marido Sérgio (Marcello Antony), de quem está separada e não aceita o fim do casamento. Carregada de ciúmes, ela fica um bom tempo o perseguindo.

Com a ajuda da irmã Helena (Christiane Torloni), Heloísa tentará se manter equilibrada comparecendo às reuniões do MADA (Mulheres que Amam Demais Anônimas). Porém, mesmo com o suporte do grupo, a artista plástica encontra dificuldades na superação da rejeição do ex-marido, que está decidido a não querer mais ela.

VEJA MAIS

Com o passar do tempo, Heloísa começa a apresentar perigo. Além de esfaquear Sérgio, por ciúmes, ela também atropela Vidinha (Júlia Almeida), a filha de Lorena (Susana Vieira), que passar a criar uma relação amorosa com o homem. Em mais um surto da irmã, Helena não vê outra solução a não ser interná-la em uma clínica psiquiátrica. Resistente à decisão da irmã, Heloísa precisará ser sedada pelos enfermeiros. Depois, já internada, ela demonstra sofrer com o tratamento, e toda a situação acaba comovendo Sérgio.

Qual o final de Heloísa em "Mulheres Apaixonadas"?

No último capítulo da novela, Heloísa reaparece durante a festa de formatura dos alunos da Escola Ribeiro Alves, onde Helena é diretora. Aparentemente controlada e saudável, ela parecerá disposta a seguir sua vida sem o ex-marido, que terminará a novela namorando Vidinha. Heloísa e Sérgio têm uma conversa definitiva nas últimas cenas da novela.

“Eu quero que você saiba que eu não vou mais insistir com você. Que eu não vou mais chamar sua atenção, exigir seu amor. Eu não compreendi nada ainda, mas eu já aceitei que é melhor que a gente fique mesmo separado”, diz Heloísa.

“Eu vou fazer meu tratamento, eu vou ao MADA e eu vou continuar com a minha terapia… E aí, quem sabe, um dia, talvez, eu vou conseguir me livrar do amor que eu sinto por você. Se eu fracassar, se eu não conseguir, você vai ser o primeiro a saber. Agora volta pra sua menina. Viaja, casa, tenha muitos filhos com ela.”, finaliza a artista plástica.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de editora web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)